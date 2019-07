SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono in fase di avvio in zona SS Annunziata, nel quartiere Agraria, alcuni interventi di sistemazione degli spazi pubblici molto attesi dai residenti.

Per un importo complessivo di circa 50mila euro la ditta Asfalti srl dalla prossima settimana inizierà a sistemare i piani strada e poi ad asfaltare sia via Ugo La Malfa che le strade collegate: si va così a risolvere un tema, quello dell’accessibilità ai complessi edilizi della zona, che da sempre i cittadini segnalano come da affrontare. I lavori dovrebbero essere portati a termine in pochi giorni.

Sono invece già iniziati i lavori di rifacimento del tappetino di asfalto della pista di pattinaggio del quartiere (impianto di prestigio che ha ospitato gare di livello internazionale) ad opera della ditta Adriatica, sempre per un importo di circa 50mila euro.

“Due interventi che abbiamo deciso di attuare subito – spiega l’assessore al bilancio Andrea Traini – perché non erano più rinviabili sia per ragioni di decoro sia per esigenze di sicurezza diventate col tempo veramente pressanti. I fondi sono stati reperiti grazie alle risorse aggiuntive derivanti dagli oneri di urbanizzazione di un’edilizia che sembra dare segni di ripresa. Abbiamo però l’impegno – prosegue Traini – di attuare un progetto più ampio di riqualificazione, anche dal punto di vista dei sottoservizi, l’intero comparto della SS. Annunziata: si tratta di un intervento che vale complessivamente circa 900mila euro inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche ma che, per la sua complessità, richiede necessariamente tempi più lunghi”.

