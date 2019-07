TERAMO – Controlli sulle strade nel Teramano in questi giorni.

In azione la Polizia Stradale.

Negli ultimi due giorni, nel corso delle verifiche su strada sono state 70 le persone identificate, 33 i veicoli e 6 le contravvenzioni al Codice della Strada, di cui cinque per mancata revisione e una per guida senza patente, per un importo complessivo di circa mille euro.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

