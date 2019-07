Il tratto compreso tra le intersezioni con via dei Tigli e via Circonvallazione Sud/via Amendola diventerà a senso unico con direzione sud-nord e conseguente limitazione della velocità a 30 km/h

MONTEPRANDONE – A Centobuchi di Monteprandone ci saranno cambiamenti anche per via Benedetto Croce. Il tratto compreso tra le intersezioni con via dei Tigli e via Circonvallazione Sud/via Amendola diventerà a senso unico con direzione sud-nord e conseguente limitazione della velocità a 30 km/h.

“Il provvedimento, da tempo sollecitato dai cittadini per la difficoltà di transitare in sicurezza a piedi o in bicicletta nei due sensi lungo una strada altamente trafficata come via Croce – chiariscono dal Comune – prevede anche l’istituzione di stalli di sosta sul lato sinistro, di un passaggio pedonale sul lato destro, di uno stallo riservato ai veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e del disco orario in prossimità delle attività commerciali presenti sulla via”.

