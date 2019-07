All’altezza dell’intersezione di via XXIV Maggio e verrà integrata la segnaletica stradale già esistente per rendere maggiormente visibile e sicuro l’incrocio

MONTEPRANDONE – Sono partiti questa mattina, venerdì 19 luglio, i lavori di messa in sicurezza di via dell’Industria a Centobuchi. Nelle scorse settimane, l’arteria insistente nella zona industriale è stata scenario di diversi incidenti stradali che hanno spinto l’Amministrazione Comunale ad intervenire per la sistemazione della stessa.

Nello specifico verranno installati due dossi artificiali all’altezza dell’intersezione di via XXIV Maggio e verrà integrata la segnaletica stradale già esistente per rendere maggiormente visibile e sicuro l’incrocio.

“Questo è il primo intervento di un più ampio piano di messa in sicurezza di diverse infrastrutture viarie di Centobuchi – spiega l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli che insieme al sindaco Sergio Loggi e al Comandante della Polizia Locale Eugenio Vendrame ha effettuato un sopralluogo in mattinata – a seguire verranno installati altri due dossi artificiali in prossimità della Stazione Ferroviaria, all’incrocio tra via Amendola e via Mazzini. Nelle stesse aree, così come in via Giovanni XXIII, la sosta verrà regolamentata con adeguata segnaletica orizzontale e verticale”.

