190 partecipanti per la competizione nazionale di terza e quarta categoria organizzata dal circolo tennis Martinsicuro. Trionfi di Fabio Celestini nel maschile e di Maria Vittoria Trignani nel femminile

MARTINSICURO – Grande successo per la terza edizione del torneo nazionale di terza e quarta categoria “Città di Martinsicuro” organizzato dal Circolo Tennis truentino. Grande cornice di pubblico per l’evento che ha animato i campi dell’impianto Tempo Libero e che ha visto partecipare ben 190 atleti provenienti da tutta Italia. Gli incontri, intensi e spettacolari, hanno raggiunto l’apice con le due finali e a trionfare nella categoria maschile è Fabio Celestini che ha dovuto però sudare le classiche sette camicie per avere la meglio sul mai domo Francesco Braccili (6/1 7/6), mentre nella categoria femminile a salire sul gradino più alto del podio è stata la tennista Maria Vittoria Trignani che ha sconfitto la brava Valentina Ferri (6/3 6/3).

“Due bellissime finali quelle andate in scena lo scorso 17 luglio 2019 – le parole del presidente del circolo tennis, Alduino Tommolini – Una degna conclusione di un appassionante terza edizione di questo torneo. Un grazie a quanti (membri del direttivo, soci, simpatizzanti e giocatori) si sono impegnati in questa stupenda opera di volontariato, che ha reso possibile questa festa di sport. La prova che ancora una volta la forza del collettivo, al di là dei personalismi, è la forza vincente di questo circolo tennis”.

Appuntamento al prossimo anno.

