SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota della Sambenedettese Beach Soccer.

Il Beach Soccer femminile per la nova volta sarà il fiore all’occhiello del beach soccer targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti. Dopo un primo approccio nel 2006 e le edizioni ufficiali del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l’altra metà del beach soccer è pronta a dimostrare le sue qualità anche sulla sabbia per il settimo anno di fila.

L’Italia nello sviluppo della disciplina dimostra con forza di essere è uno dei paesi all’avanguardia. Non è un caso se tre squadre hanno già partecipato alle ultime quattro edizioni della Euro Winners Cup, la Champions League del beach soccer.

Il Campionato di Serie A Femminile si svolgerà dal primo al 4 agosto nella tappa di Giugliano in Campania in concomitanza con la Poule Scudetto maschile. Sei squadre divise in due Triangolari, nell’A troviamo Lady International, Pavia e Terracina, nel B Lokrians, Napoli e Happy Car Sambenedettese. La fase a gironi si gioca dal 1 al 3 agosto. Le prime di ogni raggruppamento si qualificano alla finale in programma il 4 agosto.

Le campionesse in carica sono le pontine Lady che hanno collezionato gli ultimi quattro scudetti consecutivi. Il Napoli e l’altra squadra di Terracina sono rispettivamente alla loro quarta e terza esperienza consecutiva con la LND. Esordio assoluto per Pavia e Happy Car Sambenedettese. Il club calabrese del Lokrians è al suo secondo campionato di fila. Spettacolo rosa già da Giuliano dunque, in bocca al lupo ragazze.

Ecco tutte le info su calendario e gironi: https://beachsoccer.lnd.it/it/comunicati/stagione-2019/5549-cu-24-bs-47-lnd-campionato-femminile-2019/file.

