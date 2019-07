SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sportivo.

Si è disputata questo fine settimana, nello specchio acqueo antistante il porto di San Benedetto del Tronto, la regata interzonale O’Pen Skiff (nuovo nome della classe conosciuta come O’Pen Bic) organizzata dalla Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto in collaborazione con il circolo Amici della Vela “Mario Jorini” di Porto Recanati.

Sabato 13 il meteo ha fatto le bizze con colpi di vento instabile e improvvisi momenti di vento debole o assente, ma le schiarite serali hanno promesso per il giorno seguente condizioni idonee per lo svolgimento delle regate. Condizioni che sono arrivate presentandosi con venti di 8/10 nodi e hanno fatto da teatro allo svolgimento di 4 prove. Presenti al via le società sportive: Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, Circolo Amici della Vela “Mario Jorini” di Porto Recanati, Club Nautico Rimini, Lega Navale Italiana di Ancona e Circolo Velico Ardizio di Pesaro.

Hanno primeggiato i giovani atleti di casa in entrambe le categorie in gara, questi i podi: per l’Under 17 al primo posto Rebecca Orsetti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, al secondo posto Ludovico Savì del Club Nautico Rimini al terzo posto Federico Martini della Lega Navale Italiana di Ancona; per L’Under 13 al primo posto Federico Emiliani della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, al secondo posto Giacomo Zanzini del Club Nautico Rimini, al terzo posto Rocco Rosini del Club Nautico Rimini.

La Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto ringrazia sentitamente gli sponsor Sabelli, Akifix, Fainplast, Euromarche ed Innoliving.

