“Non è un bel segnale per una città turistica”, ha aggiunto. È stato anche in Comune ma pare che la soluzione del problema non sia semplice

SAN BENEDETTO – Continuano ad arrivare in redazione proteste di turisti e residenti a proposito di strade sporche e mal curate. Questa che vi comunichiamo con alcune foto è abbastanza originale ma effettivamente giusta. Bisogna porvi rimedio.

In pratica le immagini dimostrano che le apposite rastrelliere per le biciclette sono vuote mentre nei pressi si vedono bici appoggiate alle piante o sulle aiuole. Un turista, abbiamo il suo recapito telefonico, ci ha riferito che è andato in Comune per illustrare la stranezza ma gli hanno detto che, senza un suo esposto personale o un’ordinanza specifica del sindaco, i vigili urbani non possono farci nulla.

Facciamola. Perché in effetti non è un bel segnale per una città turistica, denota trascuratezza.

