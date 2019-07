Prognosi di 60 giorni per il conducente dell’altra vettura

FERMO – Guai grossi per un 51enne residente nel Fermano, originario dell’Albania.

In questi giorni, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Fermo, i carabinieri del Norm-Radiomobile hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza alcolica e lesioni a seguito del sinistro ai danni di un’altra persona. Era ubriaco al volante e ha causato lo scontro.

Denuncia, quindi, e patente ritirata. Sessanta giorni di prognosi per il conducente dell’altra vettura.

