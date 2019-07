GROTTAMMARE – L’oggetto della segnalazione da parte della consigliera 5 Stelle è la richiesta di manutenzione della pista ciclabile sul il lungomare di Viale De Gasperi dissestata e la ricognizione segnaletica di tutte le piste ciclabili e ciclo pedonali sul territorio.

Dichiara la Manigrasso: “La mia segnalazione interessa i dissesti del manto di copertura del tratto di pista ciclabile del lungomare sud, che ritengo abbastanza danneggiata. La situazione attuale costituisce un pericolo per la circolazione di chi utilizza le due ruote; è necessario agire con urgenza”.

“Segnalo inoltre la mancanza della segnaletica orizzontale spesso inesistente o cancellata dal tempo e dall’incuria (vedasi viale della Repubblica lato ovest), per non parlare poi dei cartelli che dovrebbero evidenziare l’esistenza di una pista ciclabile. In alcuni punti, la pista diventa pericolosa in corrispondenza delle corsie laterali delle auto che raggiungono le abitazioni della Valtesino. A tutt’oggi siamo in presenza di piste non adeguatamente segnalate e lasciate nell’incuria totale e dell’anarchia”.

“Per questo motivo invito i destinatari, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità, a porre in essere ogni provvedimento necessario a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.

