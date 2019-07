SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’indomani della scomparsa, a 88 anni, di Ferruccio Zoboletti, storico presidente della Samb noi di Riviera Oggi abbiamo lanciato un sondaggio.

Traendo spunto da un’idea che arrivava dai tifosi rossoblu vi abbiamo chiesto, su facebook, se per voi fosse giusto cambiare il nome dello stadio di San Benedetto da “Stadio Riviera Delle Palme” a “Stadio Ferruccio Zoboletti”.

In una settimana avete votato in 354 e il 78% di voi si è detto d’accordo con l’intitolazione dell’impianto al presidente dei rossoblu negli anni ’80. In totale i Sì sono stati 275 mentre i no 79.

Qui sotto il post

Intitolare lo stadio di San Benedetto a Ferruccio Zoboletti. Siete d'accordo con la richiesta che arriva da tanti tifosi in questi giorni?⬇️⬇️ VOTA ⬇️⬇️ Gepostet von Riviera Oggi am Mittwoch, 10. Juli 2019

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.