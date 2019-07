GROTTAMMARE – Ci siamo.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio si terrà a Grottammare la 35ma edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”, due serate di spettacolo e comicità con artisti affermati e di competizione tra cabarettisti emergenti.

Per la prima volta, il Festival nazionale dell’umorismo è ospitato in Piazza Kursaal, dove da questa mattina è iniziato l’allestimento del palco e della platea composta da quasi 800 posti.

La piazza, ad esclusione di alcune aree necessariamente occupate dagli addetti ai lavori, non è chiusa al transito. Lo sarà solamente a partire dalle ore 19 dei giorni di venerdì 19 e sabato 20, fino al termine dello spettacolo.

La direzione artistica della manifestazione è firmata per la prima volta dal cabarettista e attore romano Maurizio Battista che, attraverso selezioni in vari teatri italiani con la collaborazione della locale associazione Lido degli Aranci, ha scelto gli 8 finalisti del concorso per nuovi comici (segue link ai concorrenti), cuore della manifestazione. Il neo direttore ha inoltre stabilito che il vincitore verrà scelto dal pubblico in platea. Il voto è regolato da un sistema approvato e supervisionato da un notaio che sarà presente in sede.

Oltre ai cabarettisti in gara, parteciperà alla edizione 2019 di Cabaret, amoremio! anche il grande Mago Silvan. Personalità di alto valore artistico riconosciuto a livello globale, a Silvan la Città di Grottammare consegnerà il Premio “Arancia d’oro”, nel corso della serata di spettacolo di sabato 20.

Attraverso la campagna “Sorrisi nel deserto”, il Festival di Grottammare è anche solidarietà: dal 2008 sostiene il Progetto Saharawi, ovvero il programma di cure e assistenza sanitaria rivolte ai bambini del popolo senza terra, profugo nel deserto del Sahara da oltre 40 anni. Ogni anno dal 1999, un gruppo di bambini saharawi soggiorna nei mesi di luglio e agosto a Grottammare per cure mediche altamente specializzate, grazie al contributo di eventi di solidarietà che vengono messi in campo dalla comunità grottammarese e non solo. Con “Sorrisi nel deserto”, le autorità partecipanti alla manifestazione sono invitate a contribuire alla causa Saharawi con il corrispettivo del biglietto di ingresso.

Altri ospiti della manifestazione sono: a conferma del filone magico voluto dalla direzione artistica, il prestigiattore Andrea Paris (19 luglio); in sintonia con la nuova location in riva al mare, la creatrice di sculture di sabbia Stefania Bruno (19 e 20 luglio); e poi, Salvatore Misticone da Benvenuti al Sud e Lallo & i Fusi orari (19 e 20 luglio) per gli intermezzi comico-musicali. Tornerà a Grottammare anche il vincitore del concorso per nuovi comici 2018 Claudio Sciara (19 luglio).

Presenta Maurizio Battista, con la partecipazione di Alessandra Moretti. Inizio ore 21.30.

