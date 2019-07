GROTTAMMARE – Buona la prima.

Il 17 luglio ha preso il via “Notti Magiche”, la rassegna a cura dell’associazione Lido degli Aranci in collaborazione con il Comune di Grottammare che ha come obiettivo la promozione della ‘magia’ e dei giochi di prestigio, anche per i più piccoli.

In piazza Carducci si è esibito Mago Kiko. Francesco Pazzi è tra i più affermati esponenti marchigiani di illusionismo e micromagia; brillante artista di strada, specializzato in giochi di bolle, vanta numerose partecipazioni nei principali festival della nostra terra, quali Tavullia, Petranio ed Ascoli Piceno.

Piazza gremita e pubblico che ha molto apprezzato le performance dell’artista.

Alla fine, infatti, applausi scroscianti e bambini “rapiti” dalla sua ‘magia’ e anche simpatia.

Prossimo appuntamento, il 24 luglio dalle 21.30, in piazza Fazzini con il Mago Loran. Ingresso libero.

