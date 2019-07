CIVITELLA DEL TRONTO – Entra nel vivo il tour estivo dei Distretto 13 che il 18 e 19 luglio varcheranno il confine tra Abruzzo e Marche, salendo dapprima sul palco di “Un Borgo di Birra” per poi proseguire lo show a Villa Pigna in occasione della prima edizione della “Festa della Pizza”.

Stasera, la rock-band ascolana tornerà ospite di “Un Borgo di Birra”, la splendida rassegna creata dall’Associazione “La Piazzetta” di Civitella del Tronto che, grazie alla perfetta organizzazione e alla ricchissima offerta di birre (più di 100) riesce a portare ogni anno più di 30 mila visitatori nella città della celeberrima Fortezza.

I DIstretto 13, dopo essere stati ospiti già nell’edizione 2017, hanno l’onore di tornare ad esibirsi con il nuovissimo ma già collaudato repertorio, che – come consuetudine – sarà foriero di energia e divertimento.

“Siamo davvero contenti di poter tornare a suonare a Civitella del Tronto” racconta Alessio Di Buò, il batterista della band “Durante le serate di Un Borgo di Birra si respira un’aria speciale: c’è il clima di festa e la voglia di sano divertimento. Le persone cantano e ballano fino a notte fonda, tutto il centro cittadino si anima e ciascuno può scegliere tra più di 100 tipi di birra e moltissimi food-truck, inoltre la proposta musicale spazia dal “live” al dj set… c’è solo l’imbarazzo della scelta!”

Il giorno successivo rappresenterà invece un debutto per i Distretto 13 che si troveranno a suonare alla prima edizione della “Festa della Pizza” di Villa Pigna. L’evento, organizzato dall’Associazione “L’aula del sorriso”, con il patrocino del comune di Folignano, offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di gustare una fantastica pizza cotta nel forno a legna e l’incasso sarà destinato alla realizzazione di un progetto in favore di ragazzi disabili.

Quando, come in questo caso, la musica incontra una causa nobile, come per incanto, trova concretizzazione la citazione del poeta Senghor “Quando senti cantare, fermati. Gli uomini malvagi non hanno canzoni…”.

L’invito, per partecipare ad entrambi gli eventi, è quindi rivolto a tutti coloro che hanno voglia di trascorrere una serata in allegria e tranquillità, degustando un’ottima birra o una pizza gourmet con la musica dei Distretto 13 e magari contribuendo alla realizzazione di un sogno.

