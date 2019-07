SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una serata di promozione alla letteratura alla libreria Mondadori di San Benedetto.

Sabato 20 luglio alle ore 20.30 sì terrà la presentazione di “Teniamoci Stretti” hscritto da Claudio Gobbetti e illustrato da Diyana Nikolova. Dopo la lettura del libro seguirà un breve

laboratorio creativo per tutti i

bambini. Rivolto a tutti i bambini e le bambine da 0 a 6 anni, alle loro famiglie, agli educatori e

a tutti gli amanti delle illustrazioni e della

lettura. Ingresso libero e gratuito. La libreria Mondadori Bookstore si trova in via Antonio Gramsci, 2 San Benedetto del Tronto

eventimondadorisbt@gmail.com.

Nel mondo esistono un’infinità di problemi, un’infinità di minacce, un’infinità di giornatacce. Sono anni che si viaggia in lungo e in largo per trovare una soluzione a tutto questo. E se il segreto della felicità stesse in un semplice abbraccio? Una storia ricca di poesia sull’importanza dell’affetto e del contatto fisico con le persone che amiamo.

