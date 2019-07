GROTTAMMARE – “Traffico Bloccato tra Grottammare e Pedaso per incidente”. Così Autostrade per l’Italia il 17 luglio poco dopo le 16.15.

Una decina di minuti altra comunicazione: “Coda di 3 chilometri tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per incidente. Entrata consigliata verso Ancona: Pedaso. Uscita consigliata provenendo da Pescara: San Benedetto del Tronto”.

Sul posto i mezzi di soccorso. Incidente avvenuto in direzione nord e segnalato un ferito in “codice rosso”. Da chiarire la causa del sinistro e i numero di veicoli coinvolti.

“Tratto Chiuso tra Grottammare e Pedaso per incidente. Entrata consigliata verso Ancona: Pedaso. Uscita consigliata provenendo da Pescara: San Benedetto del Tronto” altra segnalazione poco dopo le 16.30.

Si preannuncia un altra giornata difficile in autostrada.

AGGIORNAMENTO ORE 16.40 In autostrada, fra Grottammare e Pedaso verso Ancona, è stato chiuso il tratto per un incidente che ha visto coinvolti un’auto e un camion al chilometro 297 in galleria a Cupra Marittima. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con tre chilometri di coda.

Tre chilometri di coda anche in direzione opposta verso Pescara tra Pedaso e Grottammare. Inoltre si sono formati cinque chilometri di coda per l’uscita obbligatoria a Grottammare a partire da San Benedetto del Tronto.

“Per chi è diretto verso Ancona, consigliamo di uscire a San Benedetto del Tronto e rientrare in autostrada a Pedaso dopo aver percorso la viabilità ordinaria” affermano da Autostrade per l’Italia.

Sul luogo del sinistro sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso (118 e Vigili del Fuoco). Come è possibile verificare dalle immagini prese dalle telecamere di Autostrade per l’Italia, la situazione è davvero difficile.

Soccorsi tutti gli occupanti dell’auto, una famiglia. Alcuni di loro verranno portati in ambulanza all’ospedale di San Benedetto. Allertata anche l’eliambulanza per il trasferimento ad Ancona di altre persone.

Mezzi fermi e conducenti sulla carreggiata, attendono di poter ripartire ma ci vorrà altro tempo. E il caldo non aiuta.

AGGIORNAMENTI ORE 17.30 Riaperto il tratto chiuso, le auto tornano lentamente a transitare insieme ai mezzi pesanti. Incidente “risolto”, code in fase di smaltimento. Traffico intenso fra Val Vibrata e Pedaso, disagi anche sulla Statale 16. Code anche sull’Ascoli-Mare vicino agli svincoli per la Riviera e l’A14.

