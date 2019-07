Alla donna, tra l’altro in dolce attesa, non è restato altro che recarsi dai carabinieri. I militari lo hanno identificato poco dopo e denunciato per furto con destrezza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ruba uno smartphone a una donna, denunciato a piede libero un 17enne di Martinsicuro. Aveva contattato la vittima tramite il marketplace di Facebook, dicendosi intenzionato all’acquisto del suo iphone 8.

I due si erano quindi dati appuntamento a Martinsicuro, ma il minorenne, mentre stava visionando il telefono, se lo è messo in tasca ed è fuggito. Alla donna, di San Benedetto del Tronto, tra l’altro in dolce attesa, non è restato altro che recarsi dai carabinieri. I militari lo hanno identificato poco dopo e denunciato per furto con destrezza.

L’iphone è stato recuperato e restituito alla donna.

