Alle ore 21,30 nella sede del Quartiere Mare in via Mare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Per gli “Incontri con l’autore – estate 2019” Pablo Trincia presenta il libro “Veleno” giovedì 18 luglio alle ore 21,30 nella sede del Quartiere Mare in via Mare. L’evento è organizzato dall’associazione “I Luoghi della Scrittura”, dalla libreria “La Bibliofila” con il contributo e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e della Regione Marche. Conversa con l’autore Maria Letizia Guidi.

L’AUTORE

Paolo Trincia ha lavorato come inviato e autore per la carta stampata, la tv e il web. Nel 2017, assieme alla collega Alessia Rafanelli, ha scritto il podcast “Veleno”, un’audio-serie investigativa di enorme successo pubblicata in otto puntate su «La Repubblica.it». L’inchiesta ha riaperto il caso dei Diavoli della Bassa Modenese, uno dei più oscuri e controversi della cronaca giudiziaria italiana, una vicenda giudiziaria che ha distrutto intere famiglie, una storia toccante che si è rivelata un incredibile caso di contagio psicologico.

IL LIBRO

Anche i bambini mentono. E una loro bugia può evocare l’inferno. Alla fine degli anni Novanta, in due paesi della Bassa Modenese separati da una manciata di chilometri di campi, cascine e banchi di nebbia, sedici bambini vengono tolti alle loro famiglie e trasferiti in località protette. I genitori sono sospettati di appartenere a una setta di pedofili satanisti che compie rituali notturni nei cimiteri sotto la guida di un prete molto conosciuto nella zona. Sono gli stessi bambini che narrano a psicologi e assistenti sociali veri e propri racconti dell’orrore. La rete dei mostri che descrivono pare sterminata, e coinvolge padri, madri, fratelli, zii, conoscenti. Solo che non ci sono testimoni adulti. Nessuno ha mai visto né sentito nulla. Possibile che in quell’angolo di Emilia viga un’omertà tanto profonda da risultare inscalfibile? Quando la realtà dei fatti emergerà sotto una luce nuova, spaventosa almeno quanto la precedente, per molti sarà ormai troppo tardi. Ma qualcuno, forse, avrà una nuova occasione. Nota: niente di quello che è scritto in questo libro è stato in alcun modo romanzato dall’autore.

