SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Due servizi di trasporto pubblico aggiuntivi sono stati istituiti per il periodo estivo dalla Start Spa.

Dall’8 luglio è in funzione un servizio turistico con autobus scoperto che percorre i lungomari di San Benedetto del Tronto e Grottammare. Le partenze dalla Rotonda di Porto D’Ascoli sono alle 17, 18:30, 20, 21:30, 23, quelle da Grottammare Alta alle ore 17:45,18:45, 20:15, 21:45, 23:15.

Il biglietto di sola andata costa 1,50 euro per viaggi sul lungomare di San Benedetto del Tronto o per quello di Grottammare, 3 euro per l’intero percorso. I biglietti si acquistano direttamente a bordo autobus.

Inoltre, nei giorni di mercato (martedì e venerdì) e’ stato istituito un servizio sul lungomare di San Benedetto del Tronto, dalla Rotonda di Porto D’Ascoli alla Stazione Ferroviaria con partenze dalla Rotonda alle 9, 10, 11, 12, 13 e dalla Stazione alle ore 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 e 13:30. Il biglietto costa 1,50 euro ed è acquistabile direttamente a bordo dell’autobus.

