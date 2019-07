Firenze – Come ormai ampiamente risaputo oggi mercoledì 17 luglio, sono stati ufficializzati i tre Gironi di Serie C 2019/20. Per ora le squadre sono 59. Bloccati i ripescaggi (out dunque almeno per adesso Bisceglie ed Audace Cerignola per il problema cambi da gioco).

Dunque almeno per ora A e B a 20 squadre ed il raggruppamento C a 19. Mentre giovedì 25 luglio alle ore 18,30 presso il Salone d’Onore del CONI a Roma verranno stilati i calendari del prossimo Campionato di Serie C 2019/20 che ricordiamo inizierà il 25 agosto 2019 e terminerà il 26 aprile 2020. In programma quattro turni infrasettimanali, sosta dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

La Samb resta nel Girone B assieme alle altre tre marchigiane (Fano, Fermana e Vis Pesaro)

Il Girone B è così geograficamente diviso: 8 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace [Reggiana] e Rimini), 4 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Samb e Vis Pesaro), 4 venete (Arzignano Valchiampo, Lanerossi Vicenza Virtus, Padova e Virtus Vecomp Verona), una friulana (Triestina), una lombarda (Feralpisalò), una trentina (Sudtirol Alto Adige) ed una umbra (Gubbio).

Nel Girone A Lombardia (8), Toscana (6) e Piemonte (5) sono le regioni con più squadre.

Nel Girone meridionale C equilibrio tra Calabria (4), Campania (4) e Puglia (3).

Curioso come 8 formazioni lombarde (Albinoleffe, Aurora Pro Patria, Giana Erminio, Lecco, Monza e Renate) siano state inserite nel Girone A ed una sola (Feralpisalò) nel Girone B. Mentre le 8 emiliano-romagnole tutte nel B.

Oltre alle 20 squadre di Serie A e le 20 di B, sono 29 (Padova, Carpi, Piacenza, Arezzo, Pro Vercelli, Robur Siena, Carrarese, Pro Patria, Novara, Alessandria, Triestina, Imolese, Feralpisalò, Monza, Sudtirol, Ravenna, Vicenza, Sambenedettese, Fermana, Catanzaro, Catania, Potenza, Virtus Francavilla, Reggina, Monopoli, Casertana, Rende, Cavese e Viterbese Castrense) i club di Serie C e 9 (Adriese, Fasano, Fanfulla, Lanusei, Mantova, Matelica, Ponsacco, Sanremese e Turris) di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2019/2020 (4 agosto 2019-13 maggio 2020).

Ecco i 3 nuovi Gironi di Serie C 2019/20 con la conferma del criterio geografico dello scorso anno, con le divisioni Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud:

GIRONE A (a 20 squadre): Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Giana Erminio, Gozzano, Juventus B (Under 23), Lecco, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate e Robur Siena.

GIRONE B (a 20 squadre): Alma Juventus Fano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Lanerossi Vicenza Virtus, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace (Reggiana), Rimini, SAMBENEDETTESE, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro.

GIRONE C (a 19 squadre; 20 con l’eventuale ma forse ormai improbabile ripescaggio di Bisceglie o Cerignola): Avellino, Az Picerno, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.

Ecco le squadre (per ora 59) divise per regioni che dovrebbero comporre la Serie C (Lega Pro) 2019/20:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (2): AZ PICERNO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone H) e Potenza .

Calabria (4): Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese.

Campania (4) : AVELLINO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G; ha poi vinto anche lo Scudetto Dilettanti 2019), Casertana, Cavese e PAGANESE (Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone C contro il Bisceglie ed essere dunque retrocessa sul campo in D).

Emilia Romagna (8): CARPI (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 19°ed ultimo), CESENA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F col nome poi cambiato di Romagna Centro Cesena), Imolese, MODENA (Ripescato dalla Serie D), Piacenza, Ravenna, REGGIO AUDACE (REGGIANA; ripescata dalla Serie D) e Rimini.

Friuli Venezia Giulia (una): Triestina.

Lazio (2): Rieti e Viterbese Castrense.

Lombardia (9): Albinoleffe, Aurora Pro Patria, COMO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B), Feralpisalò, Giana Erminio, LECCO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), Monza, PERGOLETTESE (ex Pergocrema; neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D) e Renate.

Marche (4): ALMA JUVENTUS FANO (Riammessa in Serie C dopo essere giunta la scorsa stagione ultima nel Girone B ed essere dunque direttamente retrocessa sul campo in D), Fermana, Samb e Vis Pesaro .

Piemonte (5): Alessandria, Gozzano, Juventus B (Under 23; seconda squadra della famosa società di Serie A), Novara e Pro Vercelli.

Puglia (3): BARI (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I), Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (una): Olbia.

Sicilia (2): Catania e Sicula Leonzio .

Toscana (6): Arezzo, Carrarese, PIANESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E), Pistoiese, Pontedera e Robur Siena.

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (2): Gubbio e Ternana.

Veneto (4): ARZIGNANO VALCHIAMPO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C), Lanerossi Vicenza Virtus, PADOVA (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 18°) e VIRTUS VECOMP VERONA (Riammessa in Serie C dopo aver perso la scorsa stagione lo spareggio play out del Girone B contro il Rimini ed essere dunque retrocessa sul campo in D).

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), neopromosse (dalla Serie D), riammesse e ripescate.

Ecco le 20 squadre che dovrebbero comporre la Serie B 2019/20:

ASCOLI, BENEVENTO, CHIEVOVERONA (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 20° ed ultimo), CITTADELLA, COSENZA, CREMONESE, CROTONE, EMPOLI (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), FROSINONE (retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°), JUVE STABIA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), LIVORNO, PERUGIA, PESCARA, PISA (neopromosso avendo vinto la Finale B dei Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), PORDENONE (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), SALERNITANA, SPEZIA, TRAPANI (Neopromosso avendo vinto la Finale A dei Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), VENEZIA (Ripescato in B al posto del Palermo che invece ripartirà dalla D; sul campo era retrocesso dopo il play out perso ai rigori contro la Salernitana) e VIRTUS ENTELLA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A).

In neretto le 3 squadre retrocesse dalla Serie A, le 5 neopromosse dalla Serie C e quella ripescata.

