SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E luce fu.

Dalla serata di martedì 16 luglio il campo da Basket al Parco Cerboni realizzato dalla Sambenedettese Basket, dal comitato di Quartiere Sant’Antonio e dall’associazione Rialto Croce dispone di una modernissima e potente illuminazione a led.

L’impresa è stata possibile nonostante il maltempo grazie alla fattiva ed incredibile collaborazione dei volontari della Sambenedettese Basket e del quartiere completando l’opera a tempo di record. Dopo i lavori di direzionatura svolti nella serata di martedì il campo appare ora in tutto il suo splendore anche in notturna.

L’impianto sarà inaugurato già da questa settimana con le qualificazioni della terza edizione del torneo 3×3 che vedrà sfidarsi più di 100 cestisti nelle categorie Under 9, Under 11, Under 14, Under 16, Under 18 e senior per la conquista di un posto alle finali nazionali del circuito 33bk che si svolgeranno ad agosto a San Benedetto del Tronto.

