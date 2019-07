ACQUAVIVA PICENA – Torna un gradito classico dell’estate acquavivana.

Musica dal vivo con grandi sorprese, presentazione di libri, mercatino di hobbistica e artigianato, street food e molto altro ancora. Tutto pronto per il terzo appuntamento con Acquaviva di Mercoledì, iniziativa dedicata alla valorizzazione del centro storico e del meraviglioso borgo di Acquaviva Picena organizzata dall’ Amministrazione comunale di Acquaviva Picena in collaborazione con l’agenzia Seventeen Eventi di Massimo Croci.

Mercoledì 17 luglio alle 21.30 la terrazza del dopolavoro di piazza S. Nicolò, ospiterà la presentazione del libro di Roberto Perrone “L’Ultima Volontà” edito da Rizzoli Noir nell’ambito del progetto “Cultura Viva” curato dall’ associazione “I luoghi della scrittura”.

Fisso il “Mercato dell’artigianato e hobbisti” che vede la presenza di artigiani del legno, della pietra, della paglia, vetrai, ceramisti, artisti che dipingono su tessuti e capi di abbigliamento. Il mercatino si terrà presso il centro storico del paese da via Leopardi passando per Piazza San Nicolò, via Marziale fino a Piazza del Forte. Non mancherà lo street food e una zona dedicata ai bambini presso i Giardini della Fortezza.

Presso piazza san Rocco dalle ore 22 ci sarà l’intrattenimento con il dj set di Simone mentre i giardini della Fortezza ospiteranno la Vasco Rossi Tribute Band Vizi e Virtù.

