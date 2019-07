Ecco la passeggiata+aperitivo in compagnia di educatori cinofili e con la possibilità di momenti di mobility in compagnia del vostro fido. Organizza la cantina “Il Conte Villa Prandone” nel pomeriggio del 20 luglio. Scopri il programma

MONTEPRANDONE – Una passeggiata fra le vigne, sorseggiando del buon vino assieme al vostro fido amico a 4 zampe. Adesso si può. Come vi chiedete? Attraverso l’evento Can°tinando del 20 luglio che propone la cantina “Il Conte Villa Prandone” di Monteprandone, in contrada Colle Navicchio.

L’evento Can°tinando nasce con l’intento di condividere una delle tante fantastiche esperienze con i nostri amici a quattro zampe. Natura, buona compagnia, buon vino sono lo scenario perfetto di un pomeriggio indimenticabile per voi e i vostri fidati amici.

Con la presenza di preparati educatori cinofili che potranno aiutare i proprietari nel momento della passeggiata, l’evento è la giusta occasione per apprendere come meglio gestire la passeggiata al guinzaglio, in libertà, socializzando. La novità di quest’anno consiste in un momento dedicato a semplici attività di mobility. Momento di divertimento per i nostri amici a quattro zampe e possibilità di osservare il proprio cane con occhi diversi. Tutto ciò sempre supportate dai professionisti Marchepet.

Ecco il programma di Can°tinando:

Ritrovo ore 17:30

Partenza passeggiata 18:00

ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 17 LUGLIO 2019 ORE 18:00

PASSEGGIATA+ APERITIVO 20 EURO

Prenotazioni a:

canbiamente@gmail.com

whatsapp: 3500700601

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.