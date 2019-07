Domenica 21 luglio in piazza Piacentini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Claudia Gerini & Solis String Quartet nello spettacolo «Qualche estate fa. Vita, poesia e musica di Franco Califano» chiudono domenica 21 luglio (ore 21.30 in piazza Piacentini) la seconda edizione della rassegna “Nel cuore, nell’anima” promossa da AMAT con il contributo di MiBAC e Regione Marche e Comune in collaborazione con l’Istituto Musicale Vivaldi e il contributo di BiM Tronto.

La storia artistica di Franco Califano si è sempre intrecciata con quella umana, al punto che il personaggio ha spesso finito con il mettere in ombra l’autore di tanti successi. “Qualche estate fa” prova a riavvicinare le due dimensioni, facendo di alcune canzoni molto amate il punto di partenza per raccontare la vita dell’autore: avventurosa, non sempre fortunata, vissuta con una sfrontatezza seducente o detestabile.

La prospettiva narrativa non si ferma alla dimensione aneddotica evitando così di consegnare al pubblico l’effige del poeta maledetto. Su soggetto e testo di Stefano Valanzuolo, con le canzoni arrangiate da Solis (Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio violino, Gerardo Morrone viola, Antonio Di Francia violoncello) e la regia di Massimiliano Vado, infatti lo spettacolo si muove in nove quadri narrati da voci di donne che raccontano aspetti e storie riferibili all’uomo e all’artista, ognuno dei quali culmina in una canzone che allude all’universo femminile così caro a Califano.

Ingresso: biglietti di posto unico euro 15 in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) aperta nei tre giorni precedenti gli spettacoli dalle ore 18 alle 20 e alla biglietteria in Piazza Piacentini la sera di spettacolo dalle 19. Prevendite nelle biglietterie del circuito AMAT/VivaTicket, su www.vivaticket.it e al Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600.

Informazioni: Teatro Concordia (largo Mazzini, 1 tel. 0735/588246) AMAT tel. 071/2072439, www.amatmarche.net, Comune di San Benedetto del Tronto tel. 0735/794596 – 0735/794438 www.comunesbt.it. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Concordia.

Inizio ore 21.30.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.