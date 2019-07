GROTTAMMARE – Al via la quarta edizione di Notti Magiche, rassegna dedicata al panorama della magia italiana, in scena nelle piazze della perla dell’adriatico.

Il battesimo della kermesse 2019 avverrà nello scenario di Piazza Carducci di Grottammare.

Mercoledi 17 luglio alle ore 21.30 in scena lo spettacolo di Mago Kiko, tra i migliori interpreti della magia nazionale, per la prima volta in scena nella città di Grottammare.

Nome d’ arte di Francesco Pazzi, mago Kiku è tra i più affermati esponenti marchigiani di illusionismo e micromagia; brillante artista di strada, specializzato in giochi di bolle, vanta numerose partecipazioni nei principali festival della nostra terra, quali Tavullia, Petranio ed Ascoli Piceno

Un’ appuntamento imperdibile per i bambini che potranno assisterà ad una serata incantevole a loro dedicata.

Da sempre la kermesse è sostenuta dal patrocinio generale dell’ amministrazione comunale e dall’ organizzazione generale dell’ associazione Lido degli Aranci.

Ingresso libero all’ evento.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.