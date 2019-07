Sei pronto ad assistere all’evento più suggestivo dell’estate?

Avrai la fortuna di vivere delle emozioni magiche…Musical, balli, musiche, arte equestre e falconeria teatrale ti aspettano a “L’Opera – Tutto ciò che non avete mai visto”, per la regia di Filippo Olivieri, imprenditore poliedrico che ha voluto donare ad un pubblico numeroso la magia delle arti che lo ispirano nella sua vita: la falconeria, l’equitazione, la cinofilia, la musica, la danza.

Lo spettacolo si terrà il 10 e l’11 agosto presso l’Hotel Parco dei Principi di Grottammare.

Originariamente un metodo per ottenere cibo, la pratica della falconeria si è evoluta nel tempo per essere maggiormente associata alla conservazione della natura, al patrimonio culturale e all’impegno sociale all’interno e tra le comunità. Seguendo il proprio insieme di tradizioni e principi etici, i falconieri addestrano, volano e riproducono rapaci, sviluppando un legame con loro e diventando la loro principale fonte di protezione. La falconeria è una connessione al passato, in particolare per le comunità per le quali la pratica è uno dei pochi legami rimasti con il loro ambiente naturale e la cultura tradizionale. Il riconoscimento dell’Unesco come “patrimonio culturale immateriale dell’umanità” , avvenuto nel 2016, attesta come la falconeria si sia sviluppata nel corso del tempo acquisendo nuove connotazioni legate al rapporto tra uomo, ambiente e natura.

Alla bellezza di tale arte si abbina l’eleganza della figura del cavallo, animale nobile e molto sensibile a cui dobbiamo riconoscere un ruolo fondamentale. Animale estremamente intelligente (al pari dell’uomo), la sua funzione non è quella di “servire” l’uomo: la sua è una natura libera e curiosa e amante dell’interazione con gli altri animali e con l’essere umano.

La tua anima volerà tra i battito delle ali dei rapaci in volo in libertà, cavalcherà su cavalli elegantemente condotti da cavalieri, scivolerà su note vibranti cantate, ballerà su corpi danzanti agili e perfetti. Lo spettacolo a cui avrai il piacere e la fortuna di assistere avrà come unico scopo quello di far conoscere la bellezza e la magia, rendendo “L’Opera” una vera e propria “opera, tra le opere”.

Giulio Spadoni & Sonia Muci di Medusa Eventi affermano: “Siamo orgogliosi di portare questo grande evento a Grottammare e per la prima volta in Regione. Abbiamo scelto lo spazio dell’Hotel Parco dei Principi che verrà trasformato in arena/campo per lo spettacolo con posti assegnati in tribuna e sedie numerate. È un evento unico, di circa due ore, con una metamorfosi tra balli, canti, arte equestre e falconeria teatrale.

Aggiunge il regista Filippo Olivieri: “Ringrazio Giulio e Sonia di Medusa Eventi per aver scelto di mettere nel loro cartellone di eventi per la stagione estiva questo musical, posso dire con sincerità che trasmetterà al pubblico un’emozione mai provata, si tratta di un’opera nelle opere. Non aggiungo altro ma invito tutti a vedere per credere”.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 e la durata è di circa due ore. Due ore coinvolgenti, ricche di sensazioni ed emozioni mai provate prima.

