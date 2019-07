SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Qualche battuta anche per il Dg della Samb Walter Cinciripini alla partenza per il ritiro della Samb per Roccaporena. “Abbiamo tanti progetti e coinvolgeremo la città, anche perché abbiamo messo tanti sambenedettesi in società, settore giovanile compreso”.

Poi il dirigente parla del rapporto con Fedeli: “Lo vedo sereno e ci parliamo tutti i giorni, anche 4 o 5 volte al giorno”. Su Fusco e il mercato: “Sta operando in sintonia col presidente”.

