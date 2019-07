Rossoblu partiti alle 8 e 30 per la missione Roccaporena. Foto di squadra e poi tutti sul bus col mister che sorseggia la tipica bevanda sudamericana, un rito quotidiano per lui

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partita alle 8 e 30 ufficialmente la missione 2019-2020 per la Samb che è in viaggio verso ROccaporena, sede del ritiro che vedrà i rossoblu impegnati sotto le direttive di Paolo Montero fino al 3 agosto.

Proprio Montero guida la truppa sul bus. E lo fa sorseggiando “mate” dall’omonimo contenitore in legno (il mate appunto) e dalla sua bombilla, la cannuccia in metallo. Il mate è infatti la tipica bevanda sudamericana, molto diffusa in Argentina, ma pure nel vicino Uruguay, e che è un rito quotidiano per chi viene da quei posti.

Prima della partenza la classica foto con la rosa al completo, pronta a dare battaglia la prossima stagione.

Nel corso della mattinata alcuni giocatori e il Dg Walter Cinciripini hanno rilasciato alcune dichiarazioni che vi riporteremo.

La rosa 2019-2020. Sotto Giacomo Biondi pronto a salire sul bus

Montero e il suo staff tecnico

