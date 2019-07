I rossoblu si ritroveranno domattina presto allo stadio per la partenza. Sono 24 i convocati, giovani compresi, tra cui il neo arrivato Iacopo Cernigoi: punta classe 1995 ufficializzato stamane dai rossoblu e che arriva in prestito dalla Salernitana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb domattina inaugurerà ufficialmente la stagione partendo per il ritiro di Roccaporena. Gli uomini di Montero, poi, resteranno in Umbria fino al 3 agosto.

I rossoblu si ritroveranno domattina presto allo stadio per la partenza. Sono 24 i convocati (ma ci sono anche 5 giovani) tra cui il neo arrivato Iacopo Cernigoi, punta classe 1995 ufficializzato stamane dai rossoblu che arriva in prestito per un anno dalla Salernitana.

Sotto la lista convocati in una grafica pubblicata dalla stessa Sambenedettese:

