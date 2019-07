Dopo il positivo riscontro della scorsa estate, l’Associazione Culturale L’Astrolabio di S. Benedetto del Tronto presenta la Seconda Edizione del suo evento di punta, in Via Paolini nel centro di San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il positivo riscontro della scorsa estate, l’Associazione Culturale L’Astrolabio di S. Benedetto del Tronto presenta la Seconda Edizione del suo evento di punta “Attraverso l’arte“, in Via Paolini nel centro di San Benedetto del Tronto nelle date 10-11 e 24-25 luglio, 7-8 e 21-22 agosto sempre dalle 19 alle 24.

Quattro doppi appuntamenti con l’arte allo stato puro, dalla tela bianca alla personale espressione dei giovani artisti emergenti che si alterneranno lungo tutta Via Paolini, conosciuta anche come “la via dell’arte”. Per ogni appuntamento un tema da interpretare attraverso il proprio stile, trasponendo sulla tela la propria sensibilità ed espressione creativa.

Lo spettatore può passeggiare tra le opere mentre gli artisti dipingono e questo offre un punto di osservazione inusuale e privilegiato; la grande tela che simula quasi una porta verso un’altra dimensione, l’artista ci fa intrufolare nel suo mondo fantastico personale esprimendo tutta la sua unicità.

Per dare risalto alle diverse forme espressive sarà presente anche la fotografia; aperta a tutti i presenti e gratuita, nella “sala posa outdoor” i fotografi cercheranno di catturare i visi delle persone con cui interagiranno mentre questi osservano delle immagini proposte a volte belle a volte brutte a volte provocatori a fine di cogliere la diversità delle reazioni e delle espressioni di ogni essere umano questa sorta di esperimento è aperto a chiunque voglia cimentarsi in qualcosa di nuovo e voglia vedere il suo viso sotto una luce diversa e originale.

Oltre queste due formule, già rodate e molto apprezzate lo scorso anno, ci saranno alcune nuove proposte di interazione e intrattenimento come la performance del Teatro del Ramino,lo spazio per i più piccoli per esprimere liberamente la propria vena artistica, i mini-lab di riciclo creativo aperti a tutti e per tutte le età e uno piccolo spazio allestito dove rilassarsi un po’ per godersi ancora di più questo evento originale.

Naturalmente non mancherà il bellissimo appuntamento tanto apprezzato nella scorsa edizione: Cinema in Villa! Nelle date del mercoledi, dalle ore 21:30, il meraviglioso giardino di una splendida villa in stile liberty presente in via Paolini si trasformerà in un suggestivo cinema all’aperto.

Si comincia il 10 Luglio con Dumbo , splendido film per la regia dello straordinario Tim Burton, il 24 luglio sarà la volta di una biografia recentissima che ha avuto un grande successo, Bohemian Rapsody, per proseguire il 7 Agosto con Roma, Leone d’Oro e Oscar per la migliore fotografia del 2019, tanto per citare alcuni dei riconoscimenti meritati e terminare il 21 Agosto in bellezza con un meraviglioso Midnight in Paris, scritto e diretto da Woody Allen nel 2011.

Gli ingredienti per una emozionante passeggiata “Attraverso l’Arte” ci sono tutti.

