SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La notizia era già nell’aria da qualche giorno ma adesso la Sambenedettese Basket è lieta di annunciare che l’atleta Carlo Ortenzi indosserà la maglia rossoblù anche nella stagione 2019/2020.

Era molto forte la volontà della dirigenza e dello staff tecnico rossoblù di continuare a puntare sulla guardia maceratese classe 96, decisivo per la conquista dei playoff nella stagione passata. Per Ortenzi 12.9 punti di media nella sua prima stagione in Riviera con ben due gare da 31 punti a referto.

Queste le prime parole di Ortenzi: “Sono molto contento di continuare questa avventura a San Benedetto del Tronto, l’anno scorso siamo riusciti a toglierci delle soddisfazioni grazie alla forza di un gruppo fantastico con cui si è formato un rapporto di amicizia prima ancora che professionale. Anche se gran parte dei compagni non resterà, bisogna comunque ripartire da quel clima che è stato alla base del percorso della scorsa stagione, puntando a raggiungere gli stessi traguardi e magari a migliorarli”.

La Sambenedettese Basket è al lavoro per completare il roster ed altre novità sono attese nei prossimi giorni.

