SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era nell’aria da tempo, adesso è ufficiale: Emilio Volpicelli, punta napoletana da 190 centimetri per 83 chili,si trasferisce alla Samb in prestito per un anno dalla Salerinatana.

Il calciatore, classe 1992, nella prima parte della stagione scorsa ha vestito la casacca della Pro Piacenza (Serie C girone A) segnando 2 gol in 10 presenze per poi approdare a gennaio alla Salernitana dove non ha mai trovato spazio. Due anni fa 29 gol in D a Francavilla.

