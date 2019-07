L’Area Vasta 5 lo tributa così: “Stimato professionista si è distinto per dedizione e impegno profuso, negli anni ha istituito in particolare il Day Hospital Oncologico e l’assistenza domiciliare di pazienti in fase avanzata di malattia, creando una struttura semplice di Cure Palliative nel 2008”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota dell’Area Vasta 5 che rende tributo al primario di Oncologia. Dopo 40 anni di servizio dal 1 Luglio il Dott. Giorgio De Signoribus Direttore U.O.C. di Oncologia Medica Area Vasta 5, è in pensione.

“La Direzione dell’Area Vasta 5 esprime apprezzamento e riconoscimento per la proficua e partecipe attività collaborativa prestata, che ha concorso allo sviluppo e alla crescita della Sanità del Territorio Piceno.

Il Dott. De Signoribus dopo la laurea in Medicina e Chirurgia ha conseguito la specializzazione in Oncologia, è approdato come Dirigente Medico nel 1979 all’Ospedale di San Benedetto del Tronto, sua cittadina di origine, per poi ricoprire il ruolo di Direttore della Struttura Complessa di Oncologia Medica dal 1999. Figura di riferimento in ambito oncologico è stato nominato nel 2015 Direttore dell’Oncologia Medica per l’Area Vasta 5.

Stimato professionista si è distinto per dedizione e impegno profuso, negli anni ha istituito in particolare il Day Hospital Oncologico e l’assistenza domiciliare di pazienti in fase avanzata di malattia, creando una struttura semplice di Cure Palliative nel 2008, ha ricoperto l’importante incarico di coordinatore provinciale dell’Aiom ed è stato membro del Consiglio Direttivo Cipomo dal 2011 per 2 mandati e si è distinto anche nel campo delle pubblicazioni scientifiche.

Ha sostenuto in tutti questi anni l’attività Oncologica partecipando allo sviluppo ed alla crescita di servizi innovativi, sempre con l’attenzione ai bisogni di pazienti e familiari particolarmente fragili. L’Area Vasta 5 si propone di proseguire quanto costruito per proseguire nella continuità”.

