GROTTAMMARE – La maggior parte arriva da Roma e dal Lazio, cresce la rappresentanza femminile, non mancherà la comicità del sud: tanto contiene il quadro dei finalisti del concorso per nuovi comici della nuova edizione del Festival nazionale dell’umorismo “Cabaret, amoremio!”, diretto e condotto per la prima volta dall’attore e comico romano Maurizio Battista (19 e 20 luglio, Piazza Kursaal).

Questa volta, ad esibirsi sul palco del Festival della comicità più longevo d’Italia saranno in 8. Eccoli: Vittoria Cipriani (Fiano Romano, RM), Raffaello Corti (Roma), Fabrizio Di Renzo (Leonessa, RI), Andrea Fratellini (Ornago, BA), Salvatore Gisonna (Mugnano di Napoli, NA), Ricomincio da Tre (Angela D’Onofrio, Claudia Nicosia, Roberto Giannuzzi, Roma), Loredana Scalia (Mascalucia, CT), Marco Todisco (Roma).

Gli “otto” si esibiranno nel corso delle due serate di “Cabaret, amoremio!”, in programma venerdì 19 e sabato 20 luglio, in Piazza Kursaal, nel corso delle quali sono attesi Il Mago Silvan per ritirare l’Arancia d’oro, il prestigiattore Andrea Paris, Lallo&ifusiorari, il vincitore del concorso 2018 Claudio Sciara, Salvatore Misticone, l’artista di sabbia Stefania Bruno e Alessandra Moretti, che affiancherà Battista nella conduzione.

I concorrenti avranno 5 minuti di tempo per farsi apprezzare dal pubblico: per volontà del direttore artistico, infatti, saranno gli spettatori del festival a indicare il cabarettista vincitore dell’edizione 2019. Una soluzione mai sperimentata al Festival di Grottammare, che solamente negli ultimi anni integrava la giuria tecnica con la presenza di un abbonato estratto a sorte.

Al vincitore andranno un assegno da mille euro offerto dalla città di Grottammare e un contratto artistico per 5 spettacoli di Maurizio Battista.

Altro titolo da assegnare spetterà alla Giuria della Stampa, composta dagli operatori dell’informazione che parteciperanno alle due serate.

“Saranno una semifinale e una finale di qualità – afferma il direttore artistico – Ci sono otto finalisti di qualità che sono stati scelti con molta oculatezza e rappresentano più generi del cabaret: c’è il mago, c’è il ventriloquo, non c’è solo il cabaret fine a se stesso, il monologo. Abbiamo rispettato le quote rosa. È una edizione molto molto di qualità e sono sicuro che non sarò smentito”.

I finalisti sono stati scelti tra 85 aspiranti concorrenti che, rispondendo all’avviso di concorso bandito nei mesi scorsi, hanno partecipato ai provini dal vivo, nei teatri del cabaret di Roma, Faenza e a Grottammare, oppure hanno inviato un provino audiovisivo. La selezione dei finalisti è stata curata dall’associazione Lido degli Aranci di Grottammare, con la supervisione del direttore artistico Maurizio Battista.

La gara abbinata al Festival è stata istituita nel 1987, per arricchire una rassegna di cabaret nata 2 anni prima come intrattenimento serale estivo. Sin da subito è stata un volano per molti artisti alle prime battute: nella lunga storia di “Cabaret, amoremio!” il concorso ha messo in luce tanti comici, cabarettisti e umoristi oggi ormai noti al grande pubblico come Ficarra e Picone (era il 1998 e componevano il duo “Chiamata Urbana Urgente”), Antonio Rezza, Giovanni Cacioppo, La Ricotta, Aldo Giovanni e Giacomo e il duo Stefano Sarcinelli-Francesco Paolantoni, che inaugurò l’albo d’oro del concorso nel 1987.

L’albo d’oro del concorso è visibile qui: http://www.cabaretamoremio.it/albo-doro/.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.