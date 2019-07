Oltre al capocannoniere (con 10 gol) dei rivieraschi della scorsa stagione, confermati anche Casolla ed Andrea Ioele. Per quanto riguarda il nuovo arrivo , il trequartista ex Centobuchi (ai tempi della Serie D) che la scorsa stagione in Eccellenza Marche ha indossando le maglie di Portorecanati prima e Sassoferrato Genga poi, ricoprirà anche il ruolo preparatore atletico del Settore Giovanile. La preparazione della prima squadra inizierà giovedì 25 luglio

GROTTAMMARE – Il Grottammare Calcio 1899 comunica che il suo capocannoniere (con 10 reti di cui 2 su rigore) nello scorso Campionato (2018/19), l’attaccante classe 1997 Jonathan Ciabuschi, giovedì pomeriggio, ha firmato con entusiasmo il contratto che lo legherà alla Società rivierasca anche nella prossima stagione 2019/20.

Oltre a Ciabuschi comunicate anche le conferme in rosa dell’attaccante classe 2000 Ernesto Casolla e del centrocampista, anch’esso classe 2000 Andrea Ioele.

La Società inoltre ufficializza l’arrivo dell’attaccante (o meglio dire trequartista) classe 1989 Giacomo Calvaresi ex Centobuchi (in Serie D Girone F nelle stagioni 2007/08, 2008/09 e 2009/10), Fermana, Urbania, Atletico Gallo Colbordolo, Valfoglia e la scorsa stagione si è diviso in Eccellenza Marche indossando le maglie di Portorecanati e Sassoferrato Genga.

Calvaresi sarà anche il nuovo Preparatore Atletico del Settore Giovanile, esperienza che ha già fatto con Urbania, Portorecanati e Sassoferrato Genga, squadre dove contemporaneamente svolgeva anche il ruolo di calciatore.

Si tratta di un giovane laureando in Scienze Motorie all’Università di Urbino, nativo e residente ad Offida.

La preparazione della prima squadra inizierà giovedì 25 luglio m ed oltre al neo-acquisto Calvaresi ed ai riconfermati sopra citati vi prenderanno parte tra gli altri anche: Mattia Marini (centrale difensivo classe 1994 ex Notaresco, Controguerra e Montorio), Riccardo Ferretti (esterno basso, terzino sinistro classe 1997 ex Delfino Flacco Porto, Pineto, Real Giulianova e Martinsicuro) ed Elio Ricci (centrocampista classe 1998 scuola Samb; ex Samb Berretti, Torrese e Martinsicuro).

