SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb Calcio è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con la U.S Salernitana per il trasferimento in rossoblu, a titolo definitivo, del centrocampista classe 99, Vincenzo Garofalo.

Il calciatore nella passata stagione ha vestito la casacca del Rieti (Serie C girone C).

