SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ottimo esordio in casa.

Un’Happy Car Samb dal cuore enorme batte Napoli 7-5 alla Globo Beach Arena “Riviera delle Palme” al termine di una partita da guerrieri.

La prima giornata della tappa sambenedettese è andata molto bene.

Il racconto della partita fornito dalla Sambenedettese Beach Soccer.

Un’Happy CarSamb dal cuore enorme batte 7–5 Napoli alla Globo Beach Arena Riviera delle Palme e conquista una vittoria importantissima davanti al pubblico rossoblù.

Napoli va in vantaggio nel primo tempo con un calcio piazzato di Leo Martins (4’), ma gli uomini di mister Oliviero Di Lorenzo reagiscono subito e trovano prima il pareggio con Jordan Soares (7’) e poi il sorpasso con il timbro del talento di casa Luca Addarii (8’). Nel secondo tempo la Samb continua a spingere e trova anche il 3-1 con Jordan Soares (migliore in campo di oggi), prima di un black out che riporta in partita Napoli: una doppietta di Jordan Santos, infatti, rimette la gara in equilibrio.

Ancora Jordan Soares riporta avanti la Samb nel terzo tempo, prima di un altro pareggio firmato da Jordan Santos in una sfida nella sfida tra i due. I gol di Bernardo Botelho e Josep Junior sembrano far compiere ai rossoblù lo scatto decisivo, ma Savarese prova a tenere a galla il Napoli nel finale. La Samb però tiene duro e trova il definitivo 7-5 con un immenso Jordan Soares.

Grande gioia per mister Oliviero Di Lorenzo: «Quella di oggi è una vittoria di grande cuore, solo una Samb con questa intensità poteva portare a casa un successo così pesante. Dobbiamo ancora migliorare molto, ma siamo già concentrati sulla sfida di domani contro Lamezia. Voglio vedere lo stesso atteggiamento in campo, regaliamo un’altra gioia ai nostri tifosi».

HAPPY CAR SAMB-NAPOLI 7-5 (2-1; 1-2; 4-2)

Samb: Miceli, Traini, Pastore, Percia Montani, Jordan, Josep Jr, Ietri, Palma, Bernardo, Addarii, Del Mestre, Chiodi. All: Di Lorenzo

Napoli: Guadagno, Luongo, Altobelli, Be Martins, Moxedano, Leo Martins, Spada, Savarese, Stefanini, Jordan, Loffredo. All: Sannino

Arbitri: Pancrazi di Ragusa, Innarauto di Lanciano; Crono: Marton di Mestre

Marcatori: 4’pt Leo Martins (N), 7’pt Jordan (S), 8’pt Addarii (S); 7’st Jordan (S), 7’st Jordan (N), 8’st Jordan (N); 2’tt Jordan (S), 5’tt Jordan (N), 8’tt Bernardo (S), 9’tt Josep Jr (S), 11’tt Savarese (N), 12’tt Jordan (S)

