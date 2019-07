Ex direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 ore, proporrà una riflessione sui temi del nuovo civismo. L’incontro verrà coordinato dal nostro Pier Paolo Flammini, giornalista di Riviera Oggi

MONTEPRANDONE – Il festival letterario prosegue la prossima settimana. Parliamo, ovviamente di Piceno d’Autore, a Monteprandone.

Lunedì 15 luglio sarà la volta di Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 ore, che proporrà una riflessione sui temi del nuovo civismo. L’incontro verrà coordinato da Pier Paolo Flammini, giornalista di Riviera Oggi.

Per la serata, dalle ore 19, è previsto l’ “Aperitivo letterario…aspettando l’autore”, curato dall’Agriturismo e Cantina “Il Sapore della Luna”. Alle ore 21:30 avrà, poi, inizio l’incontro con De Bortoli che, in caso di pioggia, si terrà al Centro Pacetti, via San Giacomo 107 a Centobuchi di Monteprandone.

Come per le altre serate sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito da San Benedetto, Porto d’Ascoli, Centobuchi e una navetta veloce dal parcheggio del Santuario di San Giacomo della Marca per il Centro Storico. Gli orari sono consultabili sul sito picenodautore.it e su facebook.com/picenodautore.

