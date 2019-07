Il presidente della Lega di Serie C: “La nostra Lega non ha alcuna intenzione di modificare un format rivelatosi assolutamente vincente, appassionante e che lo rende incerto fino all’ultima giornata”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli smentisce la notizia, apparsa su numerose testate nazionali, di un cambio nelal forula dei playoff che passerebbe a sole 8 squadre: “In relazione alla notizia apparsa su alcuni organi d’informazione secondo cui si sarebbe proceduto alla modifica delle modalità di svolgimento dei play off e play out di Lega Pro, preme evidenziare che la nostra Lega non ha alcuna intenzione di modificare un format rivelatosi assolutamente vincente, appassionante e che lo rende incerto fino all’ultima giornata”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.