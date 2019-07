218 saranno i punti luce sostituiti con tecnologia Led. Tale intervento, per il quale sono compresi 5 anni di garanzia sui corpi luce e i costi di manutenzione, porterebbe a un risparmio annuo di circa 17 mila euro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Presentato il progetto di relamping e controllo degli accessi per il mercato ittico di San Benedetto.

218 saranno i punti luce sostituiti con tecnologia Led. Tale intervento, per il quale sono compresi 5 anni di garanzia sui corpi luce e i costi di manutenzione, porterebbe a un risparmio annuo di circa 17 mila euro.

E’ prevista, inoltre, la dotazione di automazione dei cancelli, che saranno dotati di apertura automatica. Per l’accesso saranno necessarie l’autenticazione e la registrazione.

L’intera operazione, in quanto studiata e commisurata in base al risparmio energetico generato, è a costo zero.

I lavori saranno realizzati dalle ditte Mgm e Lu.To. Service.

