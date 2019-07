Una persona affermava di aver fame e voleva prendere delle arance da un giardino privato. Accertamenti in corso

GROTTAMMARE – Segnalazione anomala nella mattinata del 12 luglio sulla costa.

A Grottammare, in zona Lame, una persona è andata in escandescenze: affermava, ai presenti, di avere fame e voleva prendere delle arance dall’albero di un giardino privato.

Sono intervenuti i carabinieri, in ausilio ad un Vigile Urbano. Si tratta di un uomo di origine nordafricana, non abusivo affermano dalla caserma, e sono in corso accertamenti.

