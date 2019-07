SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Celebrata il 12 luglio la fedeltà.

Federico Zucchelli e Sandra Omezzolli di Riva del Garda (Trento) sono due turisti innamorati di San Benedetto del Tronto e vengono ogni anno qui in vacanza dal lontano 1970 e per questo il sindaco Pasqualino Piunti ha voluto riceverli e consegnare loro una pergamena-ricordo e un libro come segno di gratitudine della città per la fedeltà dimostrata in questi 49 anni.

Come un rituale, i coniugi ripetono ogni anno le stesse fasi del loro soggiorno: alloggiano in appartamento di via Volta, sempre nel mese di luglio e sempre affittano rigorosamente l’ombrellone in ultimissima fila nello chalet “La Bussola” dove, da clienti giovani arrivati tanti anni fa con il loro unico figlio Cristian, nel tempo sono diventati semplicemente “Sandra e Federico”, amici di Middio e della famiglia Del Zompo titolare dello stabilimento.

I due “ragazzi” di 83 (lui) e 79 (lei) anni hanno vissuto tutte le fasi di crescita e sviluppo di San Benedetto, ma anche dello chalet La Bussola e della sua “grande famiglia”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.