SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale.

Mercoledì 24 luglio, nell’incantevole scenario della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto alle ore 21, si terrà la presentazione del libro “Prospettiva Rosea – alla ricerca dell’equilibrio” del Dottor Mauro Mario Mariani.

L’autore, medico specialista in angiologia, grande esperto di Dieta Mediterranea, noto volto Rai in tanti programmi dedicati alla salute e all’alimentazione, è al suo secondo libro dopo il successo de “il Tao dell’alimentazione”. L’evoluzione dei suoi studi e l’analisi attenta dei pazienti lo hanno portato a concentrare le sue ricerche sul mondo femminile, analizzando le cause che ne minano l’integrità̀ e le modalità̀ per recuperare l’equilibrio fisico, psichico e chimico, unica possibilità̀ per il benessere. Così nasce “Prospettiva Rosea – alla ricerca dell’equilibrio”.

“La motivazione fondamentale che mi ha spinto a scrivere questo libro – dice Mariani – è derivata dalla consapevolezza che tante persone sono molto più vecchie biologicamente di quanto lo siano cronologicamente. La medicina anti-aging si propone, come primo passo, di far corrispondere l’età biologica a quella cronologica. Il vero scopo è comunque quello di riportare indietro l’orologio biologico e creare le condizioni in cui si possa avere un’esistenza produttiva e soddisfacente in ogni fase della nostra vita.”

L’evento, voluto dall’assessore alla Cultura Annalisa Ruggieri, presente all’anteprima al Salone del libro di Torino assieme al Consigliere regionale Fabio Urbinati, è patrocinato dal club Soroptimist Ascoli Piceno e organizzato dalla Capponi Editore.

La presentazione del libro sarà il momento principale di una serata tutta dedicata alle donne con un Atelier d’Arte Rosa reso speciale dai contributi artistici delle ceramiche di Augusta Schinchirimini, delle fotografie di Rita Bruni e delle creazioni in frutta di Serena Montucchiari.

Momenti unici saranno offerti dalla voce di Carl Fanini e dal piano di Roberto Lanciotti e con i passi i tango di Irene Coccia e Giorgio Scattolini.

