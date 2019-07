SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ha convocato per giovedì 18 luglio, con inizio alle 21, nella sala consiliare, un’assemblea pubblica nel corso della quale presenterà la bozza dell’aggiornamento del Piano per la localizzazione delle antenne di telefonia mobile.

Il Piano infatti necessita di periodici aggiornamenti per assicurare copertura e qualità del servizio in relazione ai mutamenti tecnologici e alla continua espansione dei servizi telefonici. L’assemblea pubblica costituisce passaggio fondamentale di condivisione e trasparenza prima dell’approdo della documentazione in Consiglio comunale.

All’incontro, a cui parteciperanno anche i tecnici della ditta incaricata di redigere gli aggiornamenti, la POLAB srl, sono stati invitati associazioni, enti e portatori di interessi diffusi.

