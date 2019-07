Dalla Capitaneria e dalla Guardia di Finanza fanno sapere: “Capita, a volte, che si scambino boe o indicazioni presenti in mare per bagnanti in difficoltà”

GROTTAMMARE – Come annunciato ieri, 11 luglio, “stop” alle ricerche in mare al tramonto riguardo al caso della donna scomparsa in mare a Grottammare.

Le ricerche non hanno dato nessun esito e soprattutto non sono pervenute denunce di persone scomparse. Inoltre, sia in acqua sia sulla battigia, non sono stati trovati indumenti o documenti.

La segnalazione arrivata alle Forze dell’Ordine era sbagliata: falso allarme o errore?

Dalla Capitaneria e dalla Guardia di Finanza fanno sapere: “Capita, a volte, che si scambino boe o indicazioni presenti in mare per bagnanti in difficoltà”.

Ore di apprensione ma, alla fine, per fortuna, non c’era nessuna persona dispersa in mare. Meglio così.

