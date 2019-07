RIPATRANSONE – Colle Bello è il Belvedere di San Nicolò, nel centro storico di Ripatransone, immerso nel verde e con una visuale mozzafiato: dal mare ai Sibillini. Un luogo naturale di incontro, socialità e svago per bambini, famiglie, giovani ed anziani.

Il Colle è bello per natura, ma anche perché propone eventi ed iniziative culturali per tutte le fasce di età e mette a disposizione aree attrezzate per il gioco e lo svago delle famiglie.

Il Colle Bello, però, è anche bravo e buono. Bravo perché attento all’ambiente (vengono utilizzati solo materiali compostabili e biodegradabili, con una forte riduzione dell’utilizzo della plastica) e buono perché valorizza i punti di forza del territorio promuovendo prodotti a km zero, vini e birre alla spina delle cantine locali e dei birrifici artigianali, piatti freschi tutti i giorni e percorsi enogastronomici con chef stellati e sommelier.

La proposta culturale spazia dalla musica alla pittura al ballo: ogni giovedì, musica dal vivo con gruppi jazz, blues, swing e rockabilly. Mentre, in collaborazione con l’Associazione Archeologica Picena, ogni settimana, da giovedì 25 luglio, prima una visita tra i tesori archeologici e storici di Ripatransone e a seguire apericena/degustazione preparato dalla chef Mariella Clemente, che vanta una grande esperienza in cucine stellate, il tutto accompagnato da un sommelier che presenta una cantina del territorio. La prima cena ospiterà la Cantina dei Colli Ripani e la partecipazione è aperta a tutti, previa prenotazione.

Ogni domenica è possibile fare apericena e concludere la serata con musica e dj-set, mentre il mercoledì è dedicato alla musica latina con la partecipazione delle scuole di ballo del territorio. Il calendario si completa con concerti di musica dal vivo ed appuntamenti culturali.

Per i bambini e i ragazzi, sono sempre disponibili giochi in legno della tradizione popolare, spazi attrezzati per la pittura, giochi in scatola e una selezione di libri per l’infanzia. Il Colle Bello è raggiunto dal wifi gratuito.

“La nostra filosofia” spiegano gli organizzatori “è quella di valorizzare il Colle, un bene comune dei cittadini e generare un impatto sociale sul territorio e su tutta la Comunità. Noi siamo al loro servizio per far vivere loro un’estate ricca e vivace, all’insegna della cultura, dell’enogastronomia e della musica”.

CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI

12/07 – inaugurazione

14/07 – apericena + dj set Marco Cruciani

18/07 – Ethnic Project live

20/07 – El Caminito live + Radio Quilombo dj set + mostra e live painting di Mis Piz e Alessandra Marcianó (imbrattArte)

21/07 apericena + dj set dj Luca D

24/07 – serata latina con apericena, dj Pier

25/07 – Rossana Morgioni and her Moonshine- blues band live

28/07 – apericena + dj set Andre Te

31/07- serata latina con apericena, dj Pier

