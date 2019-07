CORROPOLI (TE) – Il prossimo 19 luglio 2019 alle 21 e 30 in Piazza Pié di Corte a Corropoli (TE) torna il CinquecentoJazz, Festival Jazz giunto ormai alla sua ottava edizione estiva.

Realizzato con il Patrocinio del Comune e le cure degli amici e sostenitori, Corropoli organizza per il “Premio Alfredo Impullitti 2019″ un concerto in sua memoria. E l’ospite d’onore sarà un giovane artista internazionale, destinatario del riconoscimento a suo nome.

A salire sul palco sarà infatti il Trio di Shai Maestro, pianista e compositore israeliano, che si è distinto in questi ultimi anni per capacità creative e specifiche abilità nella musica Jazz. Insieme a lui suoneranno Jorge Roeder al contrabbasso, peruviano attualmente residente a New York e Ofri Nehemya alla batteria, anch’esso israeliano, componenti del suo Trio ufficiale. Presenta la serata l’attore Elvezio Rosati.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Cinema Teatro in via S. Giuseppe, ex Scuola Elementare, sempre a Corropoli.

INGRESSO LIBERO.

Informazioni: 349 6250487

