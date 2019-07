Appuntamento alle 21 in sala consiliare. Massignano potrebbe a breve votare la stessa mozione di San Benedetto, atto che chiede la costruzione dell’ospedale nuovo del Piceno sulla costa e non a Spinetoli

MASSIGNANO – Il comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”, che in questi mesi ha coinvolto molte persone in Riviera, fra San Benedetto e Grottammare, ogni volta che ha organizzato incontri pubblici fa tappa a Massignano.

L’appuntamento è per il 18 luglio alle ore 21 in sala consiliare dove si parlerà di Sanità, della situazione dell’hub di riferimento della zona ovvero il Madonna del Soccorso e pure, inevitabilmente del nuovo ospedale. Massignano, inoltre, tramite il sindaco Massimo Romani si è detto disponibile a portare al voto, nel consiglio della sua città, la stessa mozione votata a giugno a San Benedetto. Quell’atto, fra le altre cose, chiede la costruzione del nuovo ospedale di primo livello sulla costa e non a Spinetoli.

