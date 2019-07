RIPATRANSONE – È stata un grandissimo successo di pubblico la prima edizione del Bubble Street Festival di Ripatransone. L’iniziativa ideata e promossa dall’agenzia di consulenza ed organizzazione eventi Seventeen ed organizzata dall’amministrazione comunale, ha richiamato un vasto pubblico che si è mosso nelle piazze del Belvedere del Piceno, seguendogli spettacoli degli artisti si strada, i truck food, i laboratori. Evento che si è tenuto il 6 e 7 luglio.

Massimo Croci: “In primo luogo voglio ringraziare gli abitanti del centro storico di Ripatransone che con pazienza hanno accettato alcuni disagi. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Ripatransone e la Pro-Loco per l’opportunità di poter realizzare una manifestazione che ha superato tutte le nostre aspettative. Vedere tante famiglie con i bambini piccoli è stato davvero emozionante”.

“Un’edizione davvero speciale – riferisce il sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini de Vincenzi – due serate indimenticabili! Il Bubble Street Festival ha ufficialmente aperto il cartellone degli eventi estivi a Ripatransone. Vista la grande partecipazione, ha svolto allo stesso tempo, il ruolo di promotore turistico della nostra città. Ogni angolo del centro storico è stato invaso dalle luci e dalla magia degli artisti che vi si sono esibiti. Un ringraziamento doveroso va alla Pro-Loco che affianca l’amministrazione comunale nella realizzazione degli eventi in programma, e all’agenzia Seventeen Eventi di Massimo Croci. Le due serate non si dissolvono in una bolla di sapone! Arrivederci quindi al prossimo anno con un nuovo Bubble Street Festival ancora più ricco, ancora più entusiasmante per grandi e piccini e sempre col naso all’insù per fissare le bolle che si dissolvono nell’aria.”

