SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket organizza, insieme all’associazione Rialto Croce e al circuito 33BK, la terza edizione del torneo 3 contro 3. Anche quest’anno saranno numerosi i cestisti di tutte le età a sfidarsi sul campo del Parco Cerboni con tutte le categorie senior ed under presenti.

Tutte le squadre vincitrici avranno poi la possibilità di disputare le finali Nazionali del circuito 3 contro 3 che anche quest’ anno si svolgeranno a San Benedetto del Tronto.

L’inizio del torneo è previsto per mercoledì 17 luglio con le prime sfide tra minibasket e giovanili; le fasi di qualificazione del torneo senior si svolgeranno invece nelle serate di giovedì 18 e venerdì 19 luglio. La quota di partecipazione è di 20 euro a giocatore per la categoria senior e di 12 euro per le categorie under. La quota comprende assicurazione e maglia del torneo.

La grande novità del torneo 2019 avverrà però in occasione della giornata conclusiva del torneo prevista per sabato 20 luglio: le finali si svolgeranno infatti nella splendida cornice di Piazza Giorgini in pieno centro cittadino, su un campo appositamente allestito per l’occasione dalla Sambenedettese Basket.

Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 15 luglio, per informazioni o per iscriversi potete contattare il 34655833072 o 3272374638 oppure direttamente la pagina facebook ufficiale della Sambenedettese Basket.

